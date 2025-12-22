Ужин россиянки сорвался из-за одной найденной в пельменях детали

В Адыгее ужин женщины сорвался из-за одной детали, найденной в купленных в магазине пельменях. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным издания, россиянка заметила в продукте нитку. Жительница пояснила, что покупала пельмени от «Агрокомплекса».

Kub Mash обратился к производителю за комментариями. В «Агрокомплексе» заверили, что это единичный случай.

Предположительно, нитка могла попасть в полуфабрикат из мешков, в которых хранятся ингредиенты (мука, соль, сушеный лук).

Их вручную вскрывают сами работники, именно на этом этапе мог произойти сбой.

Всех причастных в компании готовы наказать.

До этого стало известно, что в подмосковном Красногорске в магазине «Магнит» обнаружили просроченные печенье, кофе и рыбу.

Еще раньше жительница Нижегородской области нашла в конфетах «Халва в шоколаде» из магазина «Магнит» червей.