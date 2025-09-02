Россиянка нашла в конфетах из «Магнита» червей и сняла на видео

В Нижегородской области женщина нашла червей в конфетах «Халва в шоколаде» из сетевого магазина «Магнит». Снятое покупательницей видео опубликовала «Shot проверка» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как по кондитерским изделиям ползают небольшие белые червяки.
По словам россиянки, она обнаружила посторонние организмы в двух конфетах. Остальные открывать женщина не решилась, пожаловавшись на возникающую от увиденного тошноту. Адрес магазина, где были приобретены изделия, не уточняется.
Ранее в готовой еде из магазинов сети «Магнит» в Ставропольском крае нашли кишечную палочку. Как выяснили журналисты, проведенная проверка признала опасными салаты «Свежесть» и «Норвежский с красной рыбой».
Кроме того, в августе жительнице Москвы, заказавшей продукты из «Магнита», прислали пакет протухшей еды. По словам покупательницы, срок годности форели, огурцов и сельдерея, измазавшего слизью все продукты, истек почти месяц назад.