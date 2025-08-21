В российском регионе в салатах из «Магнита» нашли кишечную палочку

В Ставропольском крае в салатах из магазинов сети «Магнит» нашли кишечную палочку. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot проверка».

По данным российского издания, в регионе признали опасными салаты «Свежесть» и «Норвежский с красной рыбой».

Санитарный контроль был проведен в магазинах сети в Ставропольском крае. Пробы продукции для исследования отобрали в одной из точек города Михайловск.

Как утверждает Shot, в других «Магнитах» обнаружили просроченную продукцию и иные нарушения. Компанию оштрафовали на 700 тысяч рублей.

До этого стало известно, что сальмонеллу обнаружили в курице из магазина «Магнит» в Санкт-Петербурге.

Еще раньше в магазине «Пятерочка» в курице «Петелинка» нашли сальмонеллу. Согласно лабораторным исследованиям, опасная бактерия содержалась в фарше, шницеле и курином филе.