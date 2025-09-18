На полках подмосковного «Магнита» за десять минут нашли три вида просроченных продуктов

На полках магазина «Магнит» в подмосковном Красногорске за десять минут нашли три вида просроченных продуктов. Результаты импровизированного рейда опубликованы в закрытом Telegram-канале «Shot Проверка».

16 сентября в ходе беглого осмотра продукции магазина на улице Полковника Глазунова журналисты обнаружили две упаковки филе сельди со сроком годности до 10 сентября, печенье, просроченное после 9 сентября, и кофе, который должны были снять с продажи еще в августе.

В результате все эти продукты общей стоимостью 1199 рублей были пробиты на кассе. Когда журналист обратил внимание сотрудников на нарушение сразу двух административных статей и федерального закона, ему подтвердили, что это не первый такой случай. Когда было предложено как-то зафиксировать произошедшее, работники «Магнита» предложили позвонить супервайзеру или директору. Кроме того, они оформили возврат.

Ранее жительница Нижегородской области нашла в конфетах «Халва в шоколаде» из магазина «Магнит» червей. Ползающих по кондитерским изделиям личинок она сняла на видео.