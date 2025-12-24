Российский школьник залил перцовкой одноклассника с инвалидностью и избежал наказания

В городе Шахты Ростовской области школьник залил перцовкой 14-летнего одноклассника с инвалидностью и избежал наказания. Об этом стало известно Telegram-каналу Don Mash.
Тетя пострадавшего мальчика рассказала, что тот перенес инсульт. Несмотря на это, родители россиянина решили определить его в обычную школу.
В классе есть одноклассник, на которого жалуются многие дети, отметила родственница. Неделю назад он без причины напал на несовершеннолетнего в подворотне и брызнул в лицо из баллончика. После этого подросток сбежал.
Родители пострадавшего обратились в полицию, но результата пока нет. На собрании в школе они настаивали на переводе агрессивного одноклассника в другое учебное заведение. Но к их просьбе не прислушались. Семья хулигана также не приносила никаких извинений мальчику.
Руководство школы подчеркнуло, что нападение было после уроков, поэтому к нему образовательное учреждение не имеет отношения.
Ранее сообщалось, что в Москве учительница дала пощечину школьнику с инвалидностью. Впоследствии педагога уволили.