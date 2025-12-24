Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 24 декабря 2025Россия

Российский школьник залил перцовкой одноклассника с инвалидностью и избежал наказания

В Шахтах школьник залил перцовкой мальчика-инвалида и избежал наказания
Майя Назарова

Фото: Антон Уницын / РИА Новости

В городе Шахты Ростовской области школьник залил перцовкой 14-летнего одноклассника с инвалидностью и избежал наказания. Об этом стало известно Telegram-каналу Don Mash.

Тетя пострадавшего мальчика рассказала, что тот перенес инсульт. Несмотря на это, родители россиянина решили определить его в обычную школу.

В классе есть одноклассник, на которого жалуются многие дети, отметила родственница. Неделю назад он без причины напал на несовершеннолетнего в подворотне и брызнул в лицо из баллончика. После этого подросток сбежал.

Родители пострадавшего обратились в полицию, но результата пока нет. На собрании в школе они настаивали на переводе агрессивного одноклассника в другое учебное заведение. Но к их просьбе не прислушались. Семья хулигана также не приносила никаких извинений мальчику.

Руководство школы подчеркнуло, что нападение было после уроков, поэтому к нему образовательное учреждение не имеет отношения.

Ранее сообщалось, что в Москве учительница дала пощечину школьнику с инвалидностью. Впоследствии педагога уволили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Инвалид-колясочник из России посетил 68 стран за год и побил мировой рекорд

    Защитник «Зенита» раскрыл стереотипы о России в Словении

    Раскрыты тайные операции Израиля в Сирии

    Зеленский высказался о проведении мобилизации после подписания мирного соглашения

    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны арестовали за многомиллионный ущерб

    Людям с сильным вздутием назвали пять способов быстро избавиться от проблемы

    Омбудсмен российского региона попал в смертельное ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok