Российский школьник залил перцовкой одноклассника с инвалидностью и избежал наказания

В Шахтах школьник залил перцовкой мальчика-инвалида и избежал наказания

В городе Шахты Ростовской области школьник залил перцовкой 14-летнего одноклассника с инвалидностью и избежал наказания. Об этом стало известно Telegram-каналу Don Mash.

Тетя пострадавшего мальчика рассказала, что тот перенес инсульт. Несмотря на это, родители россиянина решили определить его в обычную школу.

В классе есть одноклассник, на которого жалуются многие дети, отметила родственница. Неделю назад он без причины напал на несовершеннолетнего в подворотне и брызнул в лицо из баллончика. После этого подросток сбежал.

Родители пострадавшего обратились в полицию, но результата пока нет. На собрании в школе они настаивали на переводе агрессивного одноклассника в другое учебное заведение. Но к их просьбе не прислушались. Семья хулигана также не приносила никаких извинений мальчику.

Руководство школы подчеркнуло, что нападение было после уроков, поэтому к нему образовательное учреждение не имеет отношения.

Ранее сообщалось, что в Москве учительница дала пощечину школьнику с инвалидностью. Впоследствии педагога уволили.