Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили контратаку в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.
Уточняется, что контратаковать ВСУ пытались у Лимана силами бойцов из 58-й бригады. Украинские военнослужащие были выбиты из пяти опорных пунктов в лесу западнее населенного пункта.
«Вражеская штурмовая группа полностью уничтожена», — подытожил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что ВСУ перебросили бойцов на один участок фронта из-за успехов Вооруженных сил России. Речь шла о купянском направлении в Харьковской области.