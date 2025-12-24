Реклама

Россия
13:27, 24 декабря 2025Россия

Священник прочитал книгу Алаудинова о «войске Иисуса» и призвал христиан к осторожности

Священник Андреев: Книга Алаудинова может подвигнуть на принятие ислама
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Священник Вячеслав Андреев изучил книгу командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о «войске Иисуса» и призвал христиан к осторожности. Свое мнение о прочитанном священнослужитель изложил в Telegram.

Речь идет о книге «Войско Иисуса (Исы, мир Ему) в битве против войска даджаля-антихриста», название которой отсылает к исламской эсхатологии. Соавтором произведения указан Алаудинов, положительные отзывы о книге генерал неоднократно публиковал в Telegram-канале.

Андреев написал критический комментарий к «книжечке», назвав ее «ярким примером исламской пропаганды». Священник, в частности, указал, что Алаудинов как автор не донес до читателя отдельных предопределенных деяний коранического Исы, таких как уничтожение крестов и отмену джизьи (специального налога для немусульман).

Священник также указал, что авторы книги пытаются отождествить коранического Ису с Иисусом Христом. При этом исламское писание и богословие отрицают как божественную природу Христа, так и распятие. Исходя из этого ряд западных христианских апологетов (Sam Shamoun, Christian Prince и др.) отказываются считать Ису и Христа одной и той же личностью.

«Для не окрепших в вере и не знающих тонкостей в сравнительном богословии эта книга — путь к принятию ислама. Будет осторожны и предупреждайте других», — резюмировал Андреев.

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов еще в 2022 году заявлял, что его отряд — войско Иисуса в борьбе с темными силами, то есть противниками России. В 2025 году Алаудинов вступил в публичный конфликт со священником Русской православной церкви схиигуменом Гавриилом после слов последнего о мусульманах. Разногласия удалось преодолеть в ходе личной встречи генерала и священнослужителя.

