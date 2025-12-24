«Для Украины нет выбора». В США предложили компромиссный вариант решения территориального спора на Украине

Профессор Саймонс: Россия может присоединить Одессу, как условие мира на Украине

В случае эскалации конфликта с Украиной — включая обострение боевых действий на Черном море — Россия в рамках территориального урегулирования не только выбьет ВСУ из Донецкой народной республики (ДНР), но и возьмет Одессу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

В частности, исследователь указал, что единственным приемлемым для России сценарием решения территориального вопроса является полный вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только из ДНР, но и из остальных территорий новых регионов.

Но в случае роста напряженности Москва будет вынуждена расширить географию давления на Киев.

Если Украина продолжит воевать, и особенно если она продолжит заниматься пиратством в Черном море, то территориальное урегулирование будет расширено и включит другие территории, такие как Одесса Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Что известно о предложениях США и Украины по территориям?

24 декабря агентство Bloomberg сообщило, что США и Украина пытаются выработать «компромиссный» сценарий для России по территориям, чтобы урегулировать конфликт.

Однако американская и украинская стороны до сих пор не сформулировали единый вариант решения вопроса.

Сейчас у нас есть проекты документов, которые в значительной степени отражают совместную украинско-американскую позицию, в некоторых аспектах — американскую позицию. Некоторые вопросы еще предстоит решить Владимир Зеленский президент Украины

Как отмечает агентство, Украина хочет выдвинуть требование о прекращении боевых действий вдоль линии соприкосновения, игнорируя требования российской стороны.

Также отмечается, что Киев не согласен ни на какие уступки в территориальном вопросе, включая вывод ВСУ из ДНР и передачу РФ контроля над оставшейся частью региона.

При этом, по данным Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа выдумала «компромиссный сценарий», предполагающий превращение ДНР в «свободную экономическую зону»

Смысл данной формулы окончательно не разглашается, но Зеленский сразу потребовал, чтобы такой вариант был «реализован с выводом» Вооруженных сил (ВС) России.

Еще одним камнем преткновения остается статус Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По словам Зеленского, Украина считает «неуместной» идею США о совместном использовании энергетического объекта.

Компромисса нет. США предлагают трехстороннее управление, где американцы — главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина — 50 на 50 Владимир Зеленский президент Украины

Как отметил Саймонс, подобное поведение со стороны Киева является неприемлемым и противоречит всей переговорной ситуации, а также реалиям на линии фронта.

Для Украины как у проигравшей стороны в военном противостоянии практически нет выбора, кроме как в конечном итоге принять требования России, особенно если и когда США откажутся от своих марионеток в Киеве Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

В чем смысл инициативы США по превращению ДНР в «свободную экономическую зону»?

Саймонс подчеркнул, что идея Белого дома о превращении ДНР в «свободную экономическую зону» является не более чем попыткой «сохранить лицо».

Это способ сохранить лицо, не выглядеть побежденными на поле боя и в политике Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Политолог также напомнил, что у Соединенных Штатов есть собственные экономические интересы на Украине. По его словам, эта инициатива подтверждает желание извлечь максимальную выгоду из мирного урегулирования. «Это выглядит как откровенный оппортунизм со стороны США, стремящихся создать для себя экономические возможности и представить это как победу перед американской общественностью», — указал профессор.

Собеседник подчеркнул, что Вашингтон не является нейтральной стороной в конфликте, поэтому Москве нужно полагаться исключительно на свои силы, продвигая собственный вариант решения территориального спора.

США могли бы оказать давление на Украину, но им нельзя доверять. Именно Россия должна решить исход войны в военном и политическом плане Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

При этом исследователь обратил внимание, что Россия может использовать противоречия США и Украины: «Москве играет на руку то, что Киев представляет собой потенциальную угрозу для геополитических интересов и целей Вашингтона».

Саймонс также напомнил, что для Трампа важно сохранить лицо, поэтому он боится провала на Украине.

Киев представляет потенциально личную угрозу для Трампа. Когда Украина потерпит поражение, президент не захочет, чтобы его воспринимали как «лидера, проигравшего войну», как это было с [бывшим главой государства Джо] Байденом в Афганистане [в 2021 году] Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Зеленский опубликовал мирный план по Украине из 20 пунктов

24 декабря Владимир Зеленский впервые публично раскрыл детали проекта мирного соглашения, который обсуждается на переговорах.

Часть условий заметно отличается от первоначальных требований России, а по ряду ключевых пунктов позиции сторон остаются диаметрально противоположными. При этом текущая версия документа не устраивает ни одного из участников процесса.

Как утверждает украинская сторона, обновленный вариант мирного плана включает 20 пунктов. При этом этот план исключает какой-либо диалог с Россией по выводу ВСУ из ДНР.

20 пунктов озвученного Зеленским плана урегулирования конфликта 1. Подтверждение суверенитета Украины; 2. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, а также мониторинг линии соприкосновения; 3.Гарантии безопасности от США и европейских стран по аналогии с пятой статьей НАТО; 4. Численность Вооруженных сил Украины — 800 тысяч человек в мирное время; 5.Военный ответ и восстановление санкций в случае возобновления Россией боевых действий; 6. Закрепление Россией политики ненападения в отношении Европы и Украины в национальном законодательстве; 7. Вступление Украины в Европейский союз в определенный срок; 8. Пакет глобального развития, который будет оформлен отдельным инвестиционным соглашением; 9. Создание нескольких фондов восстановления общим объемом 800 миллиардов долларов; 10. Ускорение заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и США; 11. Безъядерный статус Украины; 12. Совместное управление Запорожской атомной электростанцией Украиной и США; 13. Образовательные программы, направленные на развитие толерантности, борьбу с расизмом и предвзятостью; 14. Урегулирование территориальных вопросов при отказе вывода Вооруженных сил Украины с подконтрольных территорий Донбасса; 15. Обязательство России и Украины не изменять договоренности силой; 16. Отказ России препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности; 17. Обмен пленными по формуле «всех на всех», возвращение гражданских, детей и политзаключенных; 18. Проведение выборов на Украине в максимально короткие сроки после подписания соглашения; 19. Юридически обязательный характер соглашения и контроль за его выполнением Советом мира во главе с Дональдом Трампом; 20. Немедленное вступление в силу полного прекращения огня после согласия всех сторон.

Как отметил ранее в беседе с «Лентой.ру» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» политолог Евгений Минченко, заявления Зеленского о мирном плане носят декларативный характер и отражают скорее позицию украинской власти. «По сути это украинские хотелки. Ключевой вопрос первопричин конфликта выносится за скобки», — резюмировал эксперт.

Схожей точки зрения придерживается и политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.