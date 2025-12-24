Умерла соосновательница РЕН ТВ Ирена Лесневская

Соосновательница РЕН ТВ Ирена Лесневская скончалась в 83 года

Соосновательница и соучредительница телекомпании РЕН ТВ, советская и российская журналистка Ирена Лесневская скончалась в 83 года, об этом сообщила телеведущая Марианна Максимовская в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала», — написала Максимовская.

Ирена Лесневская с 1960-х годов работала на Центральном телевидении СССР. В 1991 году она вместе с сыном Дмитрием учредила телекомпанию Ren TV. В 1997-м Лесневские основали одноименный телеканал и руководили им до 2005 года.

