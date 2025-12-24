В одном из южных городов России объявили воздушную тревогу

Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал градоначальник под опубликованном видео с сигналом опасности. Каких-либо других подробностей он не сообщил.

По данным на 09:00 по московскому времени, Telegram-канал, оповещающий о ситуации на Крымском мосту, не сообщал о закрытиях объекта.

Дополнение: Развожаев сообщил, что систем противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушных цели в районе Фиолента.

В ночь на 24 декабря Вооруженные силы Украины совершили одну из самых массированных атак на регионы России, налету подверглись десять регионов. Больше всего дронов — 110 — было уничтожено над Брянской областью.