Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:07, 24 декабря 2025Россия

В одном из южных городов России объявили воздушную тревогу

Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал градоначальник под опубликованном видео с сигналом опасности. Каких-либо других подробностей он не сообщил.

По данным на 09:00 по московскому времени, Telegram-канал, оповещающий о ситуации на Крымском мосту, не сообщал о закрытиях объекта.

Дополнение: Развожаев сообщил, что систем противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушных цели в районе Фиолента.

В ночь на 24 декабря Вооруженные силы Украины совершили одну из самых массированных атак на регионы России, налету подверглись десять регионов. Больше всего дронов — 110 — было уничтожено над Брянской областью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности подрыва полицейских в Москве

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Овечкин установил личный антирекорд сезона НХЛ по числу матчей без голов подряд

    Путин поздравил Алиева

    ВСУ атаковали Севастополь

    Появились подробности о взорванных в Москве сотрудниках ДПС

    Опубликованы кадры с подбитой техникой ВСУ в курском приграничье

    Чемпион ОИ обратился к населению России с просьбой скинуться на съемки фильма о нем

    Россиянам назвали полезное для суставов блюдо на новогоднем столе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok