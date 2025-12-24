Глава СПЧ Фадеев предложил исключать детей из школ за нападение на учителя

В России детей предложили исключать из школ за одно действие. Речь идет о нападении на учителя, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает РИА Новости.

«Напал на учителя — до свидания, даже разговоров не надо, нужно исключать из школы через решение педсовета. Это очень важное табу, нельзя нападать на учителя, это один из краеугольных камней жизни цивилизации, этого нельзя нарушать», — обозначил Фадеев.

Глава СПЧ также заявил о необходимости ввести в российских школах оценки за поведение в формате «зачет» или «незачет».

Ранее в Госдуме предложили ввести систему защиты учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти. Штрафы захотели установить в размере от 5 до 500 тысяч рублей.