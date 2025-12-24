Реклама

Россия
12:24, 24 декабря 2025Россия

В России дети вступились за уволенного директора школы

В Североуральске дети вступились за уволенного директора школы №31
Майя Назарова

Фото: Tsuguliev / Shutterstock / Fotodom  

В Североуральске Свердловской области дети вступились за уволенного директора школы №31 Елену Калашникову. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Российские школьники признались, что узнали о снятии с должности директора через соцсети. По их словам, многие учителя также решили уйти из учебного заведения.

«Пятиклассники умоляли на коленях вернуть старого директора. Мы требуем обратить внимание на эту ситуацию», — разъяснили учащиеся.

Калашникова проработала в учебном заведении свыше 40 лет. Решение о расторжении трудового договора подписал мэр города Алексей Стасенок.

До этого сообщалось, что в Красноярске учительница оттаскала за волосы вышедшую на улицу без шапки дочь.

Еще раньше в Биробиджане Еврейской автономной области учительница и замдиректора местного лицея избили сотрудницу на пункте выдачи заказов.

