В России учительница оттаскала за волосы вышедшую на улицу без шапки дочь

В Красноярске учительница оттаскала за волосы вышедшую на улицу без шапки дочь

В Красноярске учительница географии оттаскала за волосы дочь, вышедшую на улицу без шапки. Действия россиянки попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Kras Mash.

На представленных кадрах видно, как женщина грубо общается с подростком. Затем горожанка хватает девочку за голову и начинает оттягивать ей волосы.

Как утверждает Kras Mash, учительница издевалась над несовершеннолетней из-за того, что та покинула квартиру без головного убора.

В школе о произошедшем не знали.

До этого сообщалось, что в Биробиджане Еврейской автономной области учительница и замдиректора местного лицея избили сотрудницу на пункте выдачи заказов.

По предварительным данным, конфликт мог возникнуть из-за хамства со стороны сотрудницы ПВЗ. По факту инцидента представители компании провели внутреннюю проверку.