В России учительница оттаскала за волосы вышедшую на улицу без шапки дочь

В Красноярске учительница географии оттаскала за волосы дочь, вышедшую на улицу без шапки. Действия россиянки попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Kras Mash.
На представленных кадрах видно, как женщина грубо общается с подростком. Затем горожанка хватает девочку за голову и начинает оттягивать ей волосы.
Как утверждает Kras Mash, учительница издевалась над несовершеннолетней из-за того, что та покинула квартиру без головного убора.
В школе о произошедшем не знали.
