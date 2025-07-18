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15:59, 18 июля 2025Россия

В России учительница и замдиректора лицея избили сотрудницу ПВЗ и попали на видео

В Биробиджане учительница и замдиректора лицея избили сотрудницу ПВЗ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Биробиджане Еврейской автономной области учительница и замдиректора местного лицея избили сотрудницу на пункте выдачи заказов (ПВЗ). Действия россиянок попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На представленных кадрах видно, как женщины пытаются сами отсканировать QR-код заказа. Когда у них ничего не выходит, они обращаются к работнице. Последняя была занята, чем вывела из себя посетительниц. Они набросились на девушку с кулаками, а также опрокинули на нее стол.

Как пишет «Осторожно, новости», конфликт мог возникнуть из-за хамства со стороны сотрудницы ПВЗ. По факту инцидента представители компании начали внутреннюю проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пассажирки избили водителя троллейбуса из-за замечания.

ЖЗЛ
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