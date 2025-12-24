Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 24 декабря 2025МирЭксклюзив

В России озвученные Зеленским пункты мира назвали украинскими хотелками

Политолог Минченко: Озвученные Зеленским пункты мира являются хотелками Украины
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Peter Dejong / AP

Озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским 20 пунктов плана по урегулированию конфликта, которые Киев обсуждает с Вашингтоном, являются лишь хотелками, а не полноценным проектом соглашения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«По сути это украинские хотелки. Ключевой вопрос первопричин конфликта выносится за скобки», — резюмировал эксперт.

Ранее Зеленский раскрыл все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. Всего он назвал 20 пунктов. В их числе — предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; соглашение Москвы и Киева о ненападении; увеличение численности Вооруженных сил Украины в мирное время до 800 тысяч человек; обмен пленными в формате «все на всех»; проведение выборов.

При этом часть пунктов все еще остаются проблемными. В первую очередь речь идет о территориальном вопросе. Отмечается, что компромисс также не достигнут по управлению Запорожской атомной электростанцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Москвичам предсказали яму

    Россиянам дали совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа

    В России дети вступились за уволенного директора школы

    Гоблин высказался о «массовом озверении» россиян из-за Долиной

    Российская биржа назвала свое сообщение ошибочным

    Москвичам придется тратить больше денег на красоту

    В ЕС допустили контроль США над Гренландией без единого выстрела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok