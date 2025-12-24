Реклама

Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

Всего украинский лидер назвал 20 пунктов. В их числе — предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; соглашение Москвы и Киева о ненападении; увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирное время до 800 тысяч человек; обмен пленными в формате «все на всех»; проведение выборов на Украине.

«Украина станет членом ЕС (Европейского союза) в определенное время; пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях; будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления, цель — привлечение 800 миллиардов долларов; Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США; безъядерный статус Украины», — передает издание слова Зеленского.

При этом часть пунктов все еще остаются проблемными. В первую очередь речь идет о территориальном вопросе. Отмечается, что компромисс также не достигнут по управлению Запорожской атомной электростанцией.

Ранее стало известно, что У России и США есть значительная схожесть установок касательно возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД РФ.

