Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине

Зеленский раскрыл 20 пунктов плана по урегулированию конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

Всего украинский лидер назвал 20 пунктов. В их числе — предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; соглашение Москвы и Киева о ненападении; увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирное время до 800 тысяч человек; обмен пленными в формате «все на всех»; проведение выборов на Украине.

«Украина станет членом ЕС (Европейского союза) в определенное время; пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях; будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления, цель — привлечение 800 миллиардов долларов; Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США; безъядерный статус Украины», — передает издание слова Зеленского.

При этом часть пунктов все еще остаются проблемными. В первую очередь речь идет о территориальном вопросе. Отмечается, что компромисс также не достигнут по управлению Запорожской атомной электростанцией.

Ранее стало известно, что У России и США есть значительная схожесть установок касательно возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД РФ.