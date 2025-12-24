Реклама

Наука и техника
18:11, 24 декабря 2025Наука и техника

В США рассказали об устрашающей репутации российских «Черных дыр»

19FortyFive: Подлодки проекта 636.3 ВМФ России пользуются устрашающей репутацией
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка" . Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Improved Kilo) Военно-морского флота (ВМФ) России остаются серьезным аргументом на море из-за скрытности. О преимуществах субмарин рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби.

«Корабли класса Kilo по-прежнему пользуются довольно устрашающей репутацией, особенно в западных военно-морских силах, из-за набора акустических характеристик скрытности, которые затрудняют их обнаружение в прибрежных водах», — говорится в материале.

Автор напомнил, что субмарины проекта 636.3 считают самыми тихими ДЭПЛ своего поколения. Из-за малозаметности их называют «Черными дырами». Подлодки получили малошумное бортовое оборудование, эффективные системы вибро- и шумоизоляции, а также резиновое покрытие корпуса, снижающее акустическую заметность. Как пишет Бакби, благодаря этому «Варшавянки» способны «проскальзывать» мимо систем обнаружения противника.

Ранее в декабре стало известно, что на ДЭПЛ «Великие Луки» проекта 677М «Лада» подняли военно-морской флаг России. Третью подлодку проекта 677 спустили на воду в 2022 году.

