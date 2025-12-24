Реклама

19:49, 24 декабря 2025Бывший СССР

Залужного с женщиной в милом купальнике обнаружили на Карибах

Безуглая опубликовала фото Залужного на пляже в Доминикане
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая опубликовала фото экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посла Украины в Великобритании Валерия Залужного на пляже в Доминикане. Публикацию с одним из главных политических оппонентов Владимира Зеленского у берега Карибского моря парламентарий опубликовала в своем Telegram-канале.

На фото Залужный стоит со своей женой и неизвестным мужчиной на фоне пляжа и пальм. На одном из фото экс-главком смотрит в сторону снимающего. Кем и когда было сделано фото — не уточняется.

«Ну что ж, кому блэкаут, а кому Карибы лечат. Возможно, там он ещё встретится с какими-нибудь бывшими чиновниками (...) У его жены милое купальное платье, правда», — написала Безуглая.

Сам Залужный снимки никак не комментировал. Издание «Страна» считает, что за публикацией представителя партии Зеленского «Слуга Народа» стоит целенаправленная травля экс-главкома. По их мнению, это может означать приближение выборов на Украине.

Ранее The Sunday Times писало, что президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала в стране нашли замену. По их информации, на Западе допустили, что на посту его может сменить Валерий Залужный.

