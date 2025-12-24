Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:27, 24 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский решил ответить на размещение «Орешника» в Белоруссии

Зеленский: Украина подготовит ответ на размещение «Орешника» в Белоруссии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украина совместно с партнерами подготовит ответ на размещение в Белоруссии российских систем баллистических ракет средней дальности «Орешник». Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская разведка якобы собрала более детальную информацию о размещении российских систем на территории соседней республики. Политик также заявил, что Киев передаст сведения своим союзникам.

«Размещение на территории Беларуси комплексов "Орешник". Разведка получила более подробную информацию об этом, и важно, чтобы партнеры тоже знали и учитывали это в своих защитных шагах. (...) Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов», — написал он.

Ранее стало известно, что власти Белоруссии при необходимости будут самостоятельно определять цели для российского ракетного комплекса «Орешник», размещенного на территории страны. При этом утверждается, что Москва будет оказывать поддержку в эксплуатации ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Между молотом и наковальней». Почему Черногорию вынуждают отказаться от туристов из России, которых обожают в этой стране?

    Найдена аномалия курса рубля

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Россиян призвали бояться зимней пыли

    Продажи одного вида машин в России заметно подросли

    В России детей предложили исключать из школ за одно действие

    Оценены шансы Дзюбы побить рекорд Кержакова по голам за сборную России

    Трое парней избили туриста в Австралии на глазах прохожих и попали на видео

    В России признали нежелательной компанию из Нидерландов

    Каллас выступила с обвинениями в адрес США из-за санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok