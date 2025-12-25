Полковник Ходаренок: Массированные удары по Украине могут стать ежесуточными

Если ситуация в зоне специальной военной операции (СВО) не решится дипломатическим путем, то есть все основания полагать, что в ближайшее время массированные удары России по Украине станут ежесуточными. Об этом пишет обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок.

По словам бывшего военного, в массированных ракетно-авиационных ударах по территории Украины участвует такое количество беспилотников, что, вероятно, находится на пороге рождения совершенно нового типа воздушных операций — воздушных операций беспилотных систем.

«Проведение подобного рода воздушных операций позволяет резко усилить результативность воздействия по противнику. Именно так и ведутся войны, и никак иначе», — пишет Ходаренок.

Полковник в отставке отметил, что, несмотря на попытки Киева наносить встречные удары собственными беспилотниками, ситуация складывается далеко не в пользу Украины, где экономика, транспорт и энергетика близки к полному коллапсу.

Ранее сообщалось, что дрон на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику Вооруженных сил Украины на сумму, эквивалентную стоимости примерно двух армий Германии.