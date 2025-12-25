Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:40, 25 декабря 2025Наука и техника

Российский дрон уничтожил технику ВСУ «на две армии Германии»

Дрон ВС РФ уничтожил технику ВСУ, которой хватило бы на две армии ФРГ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский FPV-дрон на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» (КВН) уничтожил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму, эквивалентную в денежном выражении стоимости порядка двух армий Германии. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По его словам, КВН устроил настоящий «геноцид вражеской техники», после которого ВСУ утратили какую-либо способность к механизированным наступлениям.

Чадаев отметил, что показатель уничтоженной КВН техники сравним с тратами на «две нынешние армии Германии».

Особенность дрона в том, что он не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Ранее сообщалось о планах специалистов в 2025 году импортозаместить детали КВН и локализовать их производство, чтобы он стал полностью российским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закончилась первая часть гражданского конфликта». Военкор заявил о репутационных потерях из-за ссоры «Ахмата» с Дивничем

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    Российский губернатор заявил о тяжелой обстановке в приграничье

    КНДР показала свою первую АПЛ

    Захарова ответила на утверждение американского СМИ о «близких к Кремлю источниках»

    Москвичей призвали готовиться к испытаниям

    Появилось видео изъятия взрывчатки из тайника в российском регионе

    Инструктор верховой езды попалась на тайной съемке вертолетного завода в России

    Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok