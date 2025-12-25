Дрон ВС РФ уничтожил технику ВСУ, которой хватило бы на две армии ФРГ

Российский FPV-дрон на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» (КВН) уничтожил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумму, эквивалентную в денежном выражении стоимости порядка двух армий Германии. Об этом в беседе с ТАСС рассказал генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По его словам, КВН устроил настоящий «геноцид вражеской техники», после которого ВСУ утратили какую-либо способность к механизированным наступлениям.

Чадаев отметил, что показатель уничтоженной КВН техники сравним с тратами на «две нынешние армии Германии».

Особенность дрона в том, что он не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Ранее сообщалось о планах специалистов в 2025 году импортозаместить детали КВН и локализовать их производство, чтобы он стал полностью российским.