Уничтожение группы боевой техники ВСУ в зоне СВО сняли на видео

В Сумской области FPV-дроны уничтожили группу техники ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В Сумской области операторы ударных FPV-дронов уничтожили группу боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаку сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Иди и смотри».

«Уничтожение группы боевой техники ВСУ расчетами ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Север» в зоне проведения СВО в Сумской области», —говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты поставили перед собой задачу в 2025 году импортозаместить детали оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» и локализовать их производство, чтобы он стал полностью российским.

