Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 25 декабря 2025Россия

Масштабный пожар начался в российском регионе после налета беспилотников

В Краснодарском крае после налета БПЛА огнем охвачено четыре тысячи квадратов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Масштабный пожар начался в Краснодарском крае после налета беспилотников. Об этом сообщает Оперативный штаб региона в Telegram.

Регион был атакован в ночь на 25 декабря.

По данным оперштаба, в порту города Темрюка горят два резервуара с нефтепродуктами. По состоянию на полдень 25 декабря огнем охвачено 4000 квадратных метров.

В ликвидации последствий ЧП задействованы 99 человек и 26 единиц техники. Пострадавших нет.

Всего на ночь на 25 декабря над российскими регионами был сбит 141 украинский дрон. Больше всего дронов системы ПВО сбили над Брянской областью. Еще 12 БПЛА уничтожили над Тульской областью, 11 — над Калужской, 9 — над Московским регионом и 8 — в Республике Адыгея. Еще 39 беспилотников сбили в Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваторией Азовского моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закончилась первая часть гражданского конфликта». Военкор заявил о репутационных потерях из-за ссоры «Ахмата» с Дивничем

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    Москвичей предупредили о влажных снегопадах и барическом дне

    Монсон назвал ненавистную вещь в России

    «АвтоВАЗ» рассказал об обновлении модельного ряда в 2026 году

    В Госдуме заявили об «экономическом вымирании» россиян

    Москвичам рассказали о вызывающих эпилепсию гирляндах

    Россиянка возмутилась отсутствием «даже конфетки» для детей бойцов СВО на празднике

    Пассажир откинул спинку кресла в самолете на женщину с младенцем и вызвал гнев попутчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok