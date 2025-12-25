Масштабный пожар начался в российском регионе после налета беспилотников

В Краснодарском крае после налета БПЛА огнем охвачено четыре тысячи квадратов

Масштабный пожар начался в Краснодарском крае после налета беспилотников. Об этом сообщает Оперативный штаб региона в Telegram.

Регион был атакован в ночь на 25 декабря.

По данным оперштаба, в порту города Темрюка горят два резервуара с нефтепродуктами. По состоянию на полдень 25 декабря огнем охвачено 4000 квадратных метров.

В ликвидации последствий ЧП задействованы 99 человек и 26 единиц техники. Пострадавших нет.

Всего на ночь на 25 декабря над российскими регионами был сбит 141 украинский дрон. Больше всего дронов системы ПВО сбили над Брянской областью. Еще 12 БПЛА уничтожили над Тульской областью, 11 — над Калужской, 9 — над Московским регионом и 8 — в Республике Адыгея. Еще 39 беспилотников сбили в Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваторией Азовского моря.