Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:50, 25 декабря 2025Бывший СССР

На Украине возмутились скандалом с новым министром Чехии

Соскин: Киев попытается отомстить Чехии из-за ситуации с новым министром Зуне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина попытается отомстить Чехии за решение запретить новому министру обороны Чехии Яромиру Зуне делать публичные заявления о помощи Киеву. Слова Соскина приводит РИА Новости.

По мнению Соскина, новые власти в Чехии ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, а также не хотят помогать Киеву за счет своих избирателей.

«Зеленский жутко обидчив, а тут [лидер партии и председатель нижней палаты чешского парламента Томио] Окамура дал понять, что за это извиняться не будет, так еще и помощь не даст. Так что новая подлость Киева не за горами, такой скандал, все-таки», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Зуне запретили публично высказываться об Украине после его слов о продолжении поддержки Киева. Теперь эту тему курирует только премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа заподозрили в изнасиловании. Как с этим связано дело Эпштейна?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Маньяк-каннибал Спесивцев задолжал миллион рублей дочери одной из жертв

    У Камилы Валиевой завершилась дисквалификация

    Скандальная порнозвезда Бонни Блю прикрыла зад флагом выславшей ее страны

    Стало известно о еще миллионе связанных с Эпштейном дел

    Российский хоккеист объяснил решение остаться в Северной Америке после окончания карьеры

    Раскрыта сумма иска к рекордсмену-взяточнику из МВД России

    Россиян призвали откладывать на пенсию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok