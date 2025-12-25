Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:02, 25 декабря 2025Культура

Популярный певец не выжил после удара током в магазине

Бразильский певец Коста не выжил после удара током в магазине автозапчастей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: YANGHONG YU / Unsplash

Популярный в Бразилии певец Кевин Коста, исполнявший музыку в жанре госпел, получил удар током и не выжил. Об этом пишет издание Metropoles.

Согласно имеющейся информации, 25-летний Коста, также работавший электриком, устанавливал розетку в магазине автозапчастей в городе Гояния. Трагедия случилась на высоте шести метров, что осложнило операцию по спасению.

Прощание с певцом состоялось на кладбище Вале-ду-Серрадо накануне Рождества.

Ранее стало известно о смерти известного турецкого певца Волкана Конака во время выступления. Он потерял сознание, находясь на сцене. Трагедия произошла во время концерта Конака на Кипре вечером 30 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    ЕС предупредили о последствиях кредита для Украины

    Российский аэропорт перестал принимать самолеты

    В российском регионе появятся «трезвые села»

    Ветеран СВО помог полицейским задержать наркосбытчика в Москве

    Турцию предупредили о скорых «сибирских» морозах

    Европу встревожили слова Макрона о Путине

    В Латвии арестовали вице-президента «Русской общины»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok