Популярный певец не выжил после удара током в магазине

Бразильский певец Коста не выжил после удара током в магазине автозапчастей

Популярный в Бразилии певец Кевин Коста, исполнявший музыку в жанре госпел, получил удар током и не выжил. Об этом пишет издание Metropoles.

Согласно имеющейся информации, 25-летний Коста, также работавший электриком, устанавливал розетку в магазине автозапчастей в городе Гояния. Трагедия случилась на высоте шести метров, что осложнило операцию по спасению.

Прощание с певцом состоялось на кладбище Вале-ду-Серрадо накануне Рождества.

