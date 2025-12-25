Реклама

14:19, 25 декабря 2025МирЭксклюзив

Описаны последствия вскрывшегося обвинения Трампа в изнасиловании

Политолог Дудаков: Обвинение Трампа в изнасиловании отразится на его репутации
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alex Brandon / AP

Вскрывшееся в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна обвинение президента США Дональда Трампа в изнасиловании может отразиться на его репутации, считает политолог-американист Малек Дудаков. Последствия для политика он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что среди недавно рассекреченных материалов фигурирует дело Федерального бюро расследований (ФБР) от октября 2020 года, содержащее обвинение Трампа в изнасиловании. В документе упоминается рассказ водителя лимузина об «очень тревожном» телефонном разговоре, в котором Трамп неоднократно произносил имя «Джеффри» и упоминал о «насилии над какой-то девушкой». В документе также говорится, что неназванная особа заявила, что «Дональд Трамп изнасиловал ее вместе с Джеффри Эпштейном».

«Нужно понимать, что конкретно это обвинение, судя по всему, рассматривалось самим ФБР как нечто ложное, но в связи с тем, что там очень хаотично они сейчас публикуют все материалы подряд, его тоже опубликовали. Конечно, Министерство юстиции и ФБР сразу же объявили о том, что никаких на самом деле реальных обвинений в отношении Трампа не имеется, но осадочек остался. И теперь еще и многие обвиняют республиканцев и нынешнюю администрацию в том, что они пытаются скрыть все эти скандалы и помочь Трампу избежать каких-либо реальных последствий», — высказался политолог.

По его мнению, с судебной точки зрения никаких последствий для Трампа не будет, однако эта история негативно скажется на рейтингах и репутации политика.

Дудаков уверен, что демократы будут использовать дело Эпштейна как одну из выигрышных для себя тем на предстоящих выборах в Конгресс, которые состоятся в следующем году. Если они возьмут большинство в нижней палате, то могут выставить на голосование статьи импичмента Трампа, допустил американист.

«Это будет такой символический импичмент, то есть то, что мы наблюдали и на первом сроке Трампа, когда там нижняя палата голосует за статьи импичмента, но потом Сенат их отвергает, потому что в Сенате там две трети голосов нужно набрать для того, чтобы в реальности американского президента отстранить от власти, и такого, в общем-то, в американской истории еще никогда не было и не будет и сейчас. Но все-таки определенные проблемы Трампу создать репутационные демократы могут, и я думаю, что этим будут пользоваться», — заключил спикер.

Ранее стало известно, что президент США «гораздо чаще» летал на бизнес-джете Эпштейна, чем он утверждал ранее, а в одном из случаев его сопровождала некая 20-летняя девушка.

