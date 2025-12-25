Реклама

20:27, 25 декабря 2025Путешествия

Путешественники попались в аэропорту Маврикия с марихуаной на 319 миллионов рублей

Daily Mail: Британцы попались на Маврикии с марихуаной на миллионы рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Simisa / Wikimedia

Британские путешественники попались в аэропорту Маврикия с марихуаной на три миллиона фунтов стерлингов (319 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 22-летняя Шинейд Харт и 29-летний Томас Ли Манро прибыли на Маврикий из Парижа 15 октября на рейсе авиакомпании Air France. В аэропорту их остановили и допросили из-за «необычного поведения». Выяснилось, что молодые люди знакомы, а в их чемоданах нашли 19 пакетов с каннабисом.

Контрабандисты согласились сотрудничать с правоохранителями и вывели их на заказчиков, в гостиничных номерах которых обнаружился героин и еще некоторое количество марихуаны.

Ранее россиянка попалась с партией кокаина в аэропорту Тбилиси, ее задержали. Задержанной 36 лет.

    Путешественники попались в аэропорту Маврикия с марихуаной на 319 миллионов рублей

