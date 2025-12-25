Путин назвал главный козырь человека

Путин: Командная работа станет главным критерием в конкурсе «Лидеры России»

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ и назвал главный козырь человека. По его словам, основное преимущество человека перед искусственным интеллектом — это умение работать в команде, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что в этом году формат подачи заявок на конкурс «Лидеры России. Команда» изменился. Теперь они подаются не индивидуально, а в составе команды единомышленников.

«Готовность конкурсантов работать в команде будет оцениваться в первую очередь», — уточнил он.

Ранее Путин рассказал, что к настоящему моменту уровень безработицы в России сократился до рекордно низкого уровня и составляет 2,2 процента.