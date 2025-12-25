Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:45, 25 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыта сумма иска к рекордсмену-взяточнику из МВД России

ТАСС: Генпрокуратура требует изъять у экс-сотрудника МВД РФ Сатюкова Р2,5 млрд
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генеральная прокуратура России требует изъять в доход государства активы на 2,5 миллиарда рублей у бывшего сотрудника МВД Георгия Сатюкова, заочно обвиненного в получении рекордной в истории российской полиции взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами искового заявления.

В числе этих активов — имущество, купленное на преступные деньги, и коллекция дорогих часов. Иск будет рассматривать Зюзинский суд Москвы в закрытом режиме.

Дело в отношении экс-сотрудника МВД возбудили в августе 2023 года. По версии следствия, он и его подчиненный Дмитрий Соколов вымогали взятку у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко). В результате с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил от него криптовалюту почти на 5 миллиардов рублей. Сейчас он находится за границей и объявлен в международный розыск.

Ранее у родственников бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») нашли десятки счетов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа заподозрили в изнасиловании. Как с этим связано дело Эпштейна?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Маньяк-каннибал Спесивцев задолжал миллион рублей дочери одной из жертв

    У Камилы Валиевой завершилась дисквалификация

    Скандальная порнозвезда Бонни Блю прикрыла зад флагом выславшей ее страны

    Стало известно о еще миллионе связанных с Эпштейном дел

    Российский хоккеист объяснил решение остаться в Северной Америке после окончания карьеры

    Раскрыта сумма иска к рекордсмену-взяточнику из МВД России

    Россиян призвали откладывать на пенсию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok