Экономика
19:51, 25 декабря 2025Экономика

Стало известно о наследстве Веры Алентовой

«Абзац»: В наследство Алентовой вошли квартира в Москве и загородный дом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Вера Алентова оставила своим наследникам квартиру в Москве и несколько других объектов недвижимости. Об этом пишет «Абзац».

По данным издания, артистка жила вместе с супругом, режиссером Владимиром Меньшовым, в просторной квартире на 3-й Тверской-Ямской улице в столице. После того как мужа Алентовой не стало, часть недвижимости получила дочь пары Юлия. Помимо этого, супруги владели загородным домом в Дмитровском районе вблизи села Игнатово, часть объекта также принадлежит Юлии.

Согласно оценке эксперта по недвижимости Марка Гершковича, стоимость квартиры Алентовой может составлять до 120 миллионов рублей, а стоимость дома — около 70 миллионов.

Ранее стало известно, что церемония прощания с Алентовой состоится в Театре имени Пушкина. Дата будет назначена позже.

