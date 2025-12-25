Реклама

04:54, 25 декабря 2025Мир

Трамп анонсировал наземную операцию по борьбе с наркокартелями

Трамп анонсировал наземные удары в Латинской Америке по борьбе с наркокартелями
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп анонсировал наземную операцию по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке. Трансляцию его обращения к американским военным в честь Рождества вел YouTube-канал Белого дома.

Политик отметил, что в результате уже принятых мер объем контрабанды наркотиков по морю сократился на 96 процентов.

«Теперь мы займемся этим на суше. На самом деле на суше это будет проще», — сказал Трамп, говоря о возможности нанесения ударов по наземным целям.

23 декабря стало известно, что Соединенные Штаты развернули значительные силы спецназа в регионе Карибского моря в преддверии ожидаемого вторжения в Венесуэлу.

