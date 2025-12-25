Реклама

05:55, 25 декабря 2025

Трамп обратился с просьбой к плохому Санте

Трамп призвал плохого Санту не вторгаться в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп обратился с заявлением к плохому Санте. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон следит за Сантой по всему миру, и призвал его не вторгаться в США

«Мы хотим убедиться, что с Сантой порядок. Санта очень хороший человек. Мы хотим убедиться, что он не внедрен. Что в нашу страну не вторгается плохой Санта. Мы узнали, что Санта хороший», — подчеркнул американский лидер в разговоре с детьми.

Ранее Трамп пожаловался, что мог бы разговаривать с детьми весь день. Однако ему нужно возвращаться к геополитическим проблемам — в частности, заниматься урегулированием украинского конфликта.

