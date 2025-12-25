Украина помешала Трампу рассказывать детям о местоположении Санта-Клауса

Трамп пожаловался, что Украина отвлекает его от рождественских дел

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что занимался рождественскими делами, однако ему пришлось отвлечься от этого, чтобы продолжать заниматься украинским урегулированием. Слова американского лидера передает РИА Новости.

Как поделился Трамп, в канун католического Рождества он общался с детьми, звонившими на горячую линию военным, чтобы узнать, где пролетает упряжка Санта-Клауса. «Я бы мог делать это весь день. Но нужно вернуться к Китаю, России, Украине», — пожаловался президент.

Вечером 24 декабря американские военные сообщили, что сани Санта-Клауса пролетели над Россией.