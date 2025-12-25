Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:41, 25 декабря 2025Мир

Украина помешала Трампу рассказывать детям о местоположении Санта-Клауса

Трамп пожаловался, что Украина отвлекает его от рождественских дел
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что занимался рождественскими делами, однако ему пришлось отвлечься от этого, чтобы продолжать заниматься украинским урегулированием. Слова американского лидера передает РИА Новости.

Как поделился Трамп, в канун католического Рождества он общался с детьми, звонившими на горячую линию военным, чтобы узнать, где пролетает упряжка Санта-Клауса. «Я бы мог делать это весь день. Но нужно вернуться к Китаю, России, Украине», — пожаловался президент.

Вечером 24 декабря американские военные сообщили, что сани Санта-Клауса пролетели над Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО сбили над территорией России более сотни украинских дронов за семь часов. Какие регионы отразили массированную атаку?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Путин провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса

    На Украине признали двадцатикратное превосходство России в ресурсах в следующем году

    Трамп назвал способное расстроить Санта-Клауса событие

    Учительница несколько месяцев занималась сексом с 13-летними школьниками

    В Белоруссии опробовали модернизированный «Полонез»

    В Германии заявили о нежелании США поддержать мирный план Зеленского

    В Кремле высказались о сроках послания Путина Федеральному собранию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok