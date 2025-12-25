Украина помешала Трампу рассказывать детям о местоположении Санта-Клауса

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что занимался рождественскими делами, однако ему пришлось отвлечься от этого, чтобы продолжать заниматься украинским урегулированием. Слова американского лидера передает РИА Новости.
Как поделился Трамп, в канун католического Рождества он общался с детьми, звонившими на горячую линию военным, чтобы узнать, где пролетает упряжка Санта-Клауса. «Я бы мог делать это весь день. Но нужно вернуться к Китаю, России, Украине», — пожаловался президент.
Вечером 24 декабря американские военные сообщили, что сани Санта-Клауса пролетели над Россией.