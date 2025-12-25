В Ровненской области украинцы с ломом напали на сотрудников ТЦК

На западе Украины жители с ломом наперевес напали на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом сообщает военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Ровненской области, когда сотрудники ТЦК решили схватить на улице мужчин. Однако проходившие мимо граждане заступились за них. Во время конфликта украинец нанес ломом удары одному из военных. У пострадавшего диагностировали перелом ребра и отек легких.

Как отметил эксперт, такая ситуация стала обыденной для украинских ТЦК. «ТЦК настолько ненавистны обычным гражданам, что ответочка от жителей происходит постоянно в разных районах Украины», — написал он.

Ранее сообщалось, что жители Украины в последнее время стали активнее оказывать сопротивление сотрудникам, отбивая у них насильно мобилизованных мужчин.