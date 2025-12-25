Реклама

12:05, 25 декабря 2025Россия

В России депутата лишили поста после родов жены в Южной Америке ради «сильного паспорта»

Депутата гордумы Тольятти Дорожкина лишили должности после родов жены в Чили
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница Александра Дорожкина в «Одноклассниках»

Депутата гордумы в Тольятти Александра Дорожкина, жена которого родила в Южной Америке ради «сильного паспорта», лишили должности председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству. Об этом рассказала коллега парламентария Валентина Семибратова во «ВКонтакте».

«Избрали нового [председателя комиссии] — Гребенькова В.В.», — добавила она.

О лишении Дорожкина депутатского мандата не сообщалось. На сайте гордумы Тольятти его фамилия значится в списке парламентариев текущего созыва.

Ранее депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что Дорожкина решили освободить от всех партийных должностей.

Жена тольяттинского парламентария Любовь Марченко рассказала о родах в Чили в своих соцсетях. 42-летняя россиянка записала несколько видео, в которых поделилась, что «всегда мечтала родить малыша за границей». По словам женщины, ее муж «проштудировал все за и против», а в качестве вариантов также рассматривались США и Канада. Кроме того, Марченко сообщила, что за час до вылета она узнала о замене мужем ее билетов на бизнес-класс.

Позже супруга Дорожкина выступила с заявлением, в котором принесла извинения за посты, а также заявила, что счастлива вернуться домой вместе с ребенком.

