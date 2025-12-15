Российского депутата освободят от должности после родов жены на другом континенте

Ревенко: Депутата гордумы освободят от должности после родов жены в Чили

Депутата гордумы в Тольятти Александра Дорожкина решили лишить всех партийных должностей после новостей о том, что его супруга Любовь Марченко родила ребенка на другом континенте — в Чили. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко в своем Telegram-канале.

«В Самарском отделении Партии, с которым в последние сутки мы были в плотном контакте, уже принято решение о лишении Дорожкина всех партийных должностей», — заявил Ревенко.

По словам депутата, в то время как российские бойцы демонстрируют мужество и героизм на фронте, супруга депутата гордумы позволяет себе хвастаться роскошными перелетами первым классом, дорогими пижамами и выбором заграничного паспорта для будущего ребенка.

«Такое поведение не просто недопустимо, оно отвратительно», — заключил Ревенко, отметив, что в Тольятти есть много достойных людей, кто мог бы представлять интересы партии и избирателей в городском парламенте.

О рождении ребенка депутата на другом континенте стало известно в понедельник, 15 декабря. Женщина объяснила это «сильным паспортом» южноамериканского государства. Сейчас в отношении Дорожкина проводится проверка.

В Госдуме раскритиковали Дорожкина. Депутат верхней палаты парламента Виталия Милонов заявил, что тот не может себя настолько позорно и цинично вести. Также он отметил, что Дорожкин может и сам жить в Чили, если считает, что его ребенок там получит больше возможностей.