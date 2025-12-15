Родившая на другом континенте супруга российского депутата выступила с заявлением

Родившая в Чили супруга депутата из Тольятти Дорожкина вернулась в Россию

Родившая в Чили Любовь Дорожкина, супруга депутата гордумы в Тольятти Александра Дорожкина, вернулась в Россию и опубликовала пост. Публикация появилась на ее странице во «ВКонтакте».

Она принесла извинения за предыдущий пост, а также заявила, что счастлива вернуться домой вместе с ребенком.

О рождении ребенка депутата на другом континенте стало известно в понедельник, 15 декабря. Женщина объяснила это «сильным паспортом» южноамериканского государства. Сейчас в отношении Дорожкина проводится проверка.

В Госдуме раскритиковали Дорожкина. Депутат верхней палаты парламента Виталия Милонов заявил, что тот не может себя настолько позорно и цинично вести. Также он отметил, что Дорожкин может и сам жить в Чили, если считает, что его ребенок там получит больше возможностей.