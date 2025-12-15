Реклама

Россия
19:31, 15 декабря 2025Россия

В Госдуме раскритиковали депутата из-за родившей на другом континенте супруги

Милонов раскритиковал депутата из Тольятти из-за жены, родившей в Чили
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал парламентария гордумы в Тольятти Александра Дорожкина из-за его супруги, родившей в Чили. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Депутатство должно в ближайшее время относиться уже к его прошлой жизни, поскольку в России депутат не может себя настолько позорно и цинично вести. Если он считает, что его ребенок получает больше возможностей при рождении в Чили, он может и сам жить дальше в Чили — уж точно не с нами», — сказал он.

Парламентарий заявил, что в России не нужны такие депутаты, а также задался вопросом, насколько честно им заработаны деньги. Также он добавил, что супруга политика ведет себя по-хабалистому, и отметил, что женщина выглядит мелочно из-за рассуждений о США, Майами и Чили.

О рождении женой депутата ребенка на другом континенте ранее сообщал Telegram-канал Baza. Женщина объяснила это «сильным паспортом» южноамериканского государства. Сейчас в отношении Дорожкина проводится проверка.

