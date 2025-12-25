Депутат Белик заявил, что мирный план Зеленского угрожает нацбезопасности России

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал проект президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Белик оценил план Зеленского по урегулированию и заявил, что проект угрожает нацбезопасности России. «Зеленскому пора понять, что для России в мирном соглашении важны не территории, а безопасность страны и ее граждан», — отметил парламентарий.

По мнению Белика, украинский лидер стремится сохранить большую армию и вооружить ее, чтобы при возможной опасности попросить НАТО вмешаться в кризис.

Ранее Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на встрече с США. Документ включает в себя 20 пунктов, часть из которых до сих пор остаются проблемными.

