00:40, 25 декабря 2025Россия

В России оценили план Зеленского по урегулированию

Депутат Белик заявил, что мирный план Зеленского угрожает нацбезопасности России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал проект президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Белик оценил план Зеленского по урегулированию и заявил, что проект угрожает нацбезопасности России. «Зеленскому пора понять, что для России в мирном соглашении важны не территории, а безопасность страны и ее граждан», — отметил парламентарий.

По мнению Белика, украинский лидер стремится сохранить большую армию и вооружить ее, чтобы при возможной опасности попросить НАТО вмешаться в кризис.

Ранее Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на встрече с США. Документ включает в себя 20 пунктов, часть из которых до сих пор остаются проблемными.

