44-летняя Джессика Альба показала фигуру в купальнике

44-летняя актриса Джессика Альба показала фигуру в купальнике

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба показала фигуру в откровенном образе. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость позировала в разноцветном бикини на пляже во время отпуска в Австралии. Ее запечатлели на фоне океана в купальнике и кимоно бренда Johnny Was. «Еще несколько приятных моментов с лучшей недели с лучшими людьми», — отметила телезвезда в описании к посту.

В июне Джессика Альба порадовала фанатов снимками в бикини. Знаменитость поделилась снимками с отдыха у бассейна, которыми восхитились поклонники.