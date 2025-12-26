Реклама

18:43, 26 декабря 2025

67-летняя Мадонна опубликовала кадры в прозрачном топе с глубоким декольте

67-летняя певица Мадонна снялась в черном топе с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @madonna

Американская певица Мадонна снялась в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

67-летняя поп-исполнительница запечатлела себя крупным планом в черном прозрачном топе с глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь. Помимо этого, звезда надела кружевной бюстгальтер. Она сделала объемную укладку с крупными локонами и макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в декабре 67-летняя Мадонна показала фото в корсете и чулках. Помимо этого, она украсила образ массивными колье и серьгами.

    Обсудить
