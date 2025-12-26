Реклама

Россия
11:44, 26 декабря 2025Россия

Академия МВД загорелась в Москве

Академия МВД загорелась на севере Москвы, никто не пострадал
Майя Назарова

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Академия МВД загорелась на улице Зои и Александра Космодемьянских на севере Москвы, никто не пострадал. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, в здании вспыхнул удлинитель. Пожар ликвидировали огнетушителем на площади 1 квадратный метр.

Данных о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что в Москве в бизнес-центре произошел пожар, возгорание попало на видео.

Предположительно, пламя вспыхнуло в кабинете №418. Причиной называют короткое замыкание. На кадрах виден огонь, вырывающийся из здания.

Еще раньше в Москве заметили пожар возле Рижского вокзала. Тогда загорелся ангар рядом с цветочным рынком. Информации о пострадавших и значительных разрушениях не было.

