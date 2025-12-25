Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:13, 25 декабря 2025Россия

Пожар в бизнес-центре в Москве сняли на видео

В Москве в бизнес-центре произошел пожар, возгорание попало на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Москве:

В бизнес-центре (БЦ) «Варшавская Плаза» в Москве произошел пожар. Возгорание сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в кабинете №418. Причиной называют короткое замыкание. На кадрах видно пламя, вырывающееся из здания.

На данный момент из бизнес-центра эвакуировали всех людей, информации о пострадавших и о площади пожара пока нет.

Ранее в Москве возле Рижского вокзала начался пожар. На кадрах видны языки пламени, вырывающиеся с территории промзоны. В небо над местом пожара поднимается столб густого черного дыма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной просьбе Долиной к покупательнице ее квартиры. О чем она просила Лурье перед переездом?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    ФСБ задержала участника нападения на российских военнослужащих из банды Басаева и Хаттаба

    Появились подробности об ударе ВСУ по дагестанскому чиновнику и гуманитарному конвою

    Раскрыта тайна сотни выброшенных на берег кожаных ботинок

    Лурье отреагировала на просьбу Долиной пожить в проданной квартире

    Турист обокрал пассажиров бизнес-класса на рейсе из Дубая и поплатился

    Российский учитель опоздал на работу в Таиланде и оказался в тюрьме

    Россиян призвали гасить ипотеку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok