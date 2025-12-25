Пожар в бизнес-центре в Москве сняли на видео

В Москве в бизнес-центре произошел пожар, возгорание попало на видео

В бизнес-центре (БЦ) «Варшавская Плаза» в Москве произошел пожар. Возгорание сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в кабинете №418. Причиной называют короткое замыкание. На кадрах видно пламя, вырывающееся из здания.

На данный момент из бизнес-центра эвакуировали всех людей, информации о пострадавших и о площади пожара пока нет.

Ранее в Москве возле Рижского вокзала начался пожар. На кадрах видны языки пламени, вырывающиеся с территории промзоны. В небо над местом пожара поднимается столб густого черного дыма.