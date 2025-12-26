ДНК-экспертиза помогла раскрыть жестокое преступление против молодой россиянки

В Сочи пройдет суд над мужчиной за убийство и изнасилование девушки в 2004 году

В Сочи следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, который изнасиловал и расправился с жительницей Нижегородской области 21 год назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело направлено в суд. Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление. Он признал свою вину.

Преступление произошло в ночь на 24 августа 2004 года в Адлерском районе. Тогда 21-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с 19-летней девушкой, которая находилась на отдыхе. По версии следствия, он отвел ее в безлюдное место, избил, совершил насильственные действия сексуального характера, а затем расправился при помощи фрагмента ее же одежды.

Несмотря на возбуждение уголовного дела, установить подозреваемого сразу не удалось. Ключевым доказательством стали биологические следы, обнаруженные при первичном осмотре места преступления. Однако в базе данных совпадений долгое время не было.

Прорыв в расследовании наступил благодаря работе специальной следственно-оперативной группы по раскрытию преступлений прошлых лет. Криминалисты заново проанализировали материалы дела и отправили сохраненный ДНК-профиль на повторную проверку. В результате было установлено совпадение с генетическим материалом мужчины, который ранее уже отбывал наказание за преступление сексуального характера.

