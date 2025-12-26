Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:11, 26 декабря 2025Силовые структуры

ДНК-экспертиза помогла раскрыть жестокое преступление против молодой россиянки

В Сочи пройдет суд над мужчиной за убийство и изнасилование девушки в 2004 году
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

В Сочи следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, который изнасиловал и расправился с жительницей Нижегородской области 21 год назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело направлено в суд. Ранее мужчина был судим за аналогичное преступление. Он признал свою вину.

Преступление произошло в ночь на 24 августа 2004 года в Адлерском районе. Тогда 21-летний молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с 19-летней девушкой, которая находилась на отдыхе. По версии следствия, он отвел ее в безлюдное место, избил, совершил насильственные действия сексуального характера, а затем расправился при помощи фрагмента ее же одежды.

Несмотря на возбуждение уголовного дела, установить подозреваемого сразу не удалось. Ключевым доказательством стали биологические следы, обнаруженные при первичном осмотре места преступления. Однако в базе данных совпадений долгое время не было.

Прорыв в расследовании наступил благодаря работе специальной следственно-оперативной группы по раскрытию преступлений прошлых лет. Криминалисты заново проанализировали материалы дела и отправили сохраненный ДНК-профиль на повторную проверку. В результате было установлено совпадение с генетическим материалом мужчины, который ранее уже отбывал наказание за преступление сексуального характера.

Ранее в Калужской области отец попытался расправиться с 15-летней дочерью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Не кладите все яйца в одну корзину». Возможна ли резкая девальвация рубля, кому это выгодно и как защитить свои деньги

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Москвичам пообещали 33-сантиметровые сугробы

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Долина начала вывозить вещи из квартиры

    Поставки электроэнергии из России в Китай рухнули

    Бывший премьер Малайзии проиграл суд и получил 15 лет тюрьмы

    Российский фондовый рынок вырос из-за оптимизма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok