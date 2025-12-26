Индиец раскрыл правду об отношении к людям низших каст

Пользователь Reddit с ником LordIcebath рассказал правду о том, как в современной Индии относятся к представителям низших каст. Мужчина отметил, что ситуация по стране неоднородная.

«В больших городах и благополучных районах людям, как правило, безразлично происхождение. Но когда вы переезжаете в более отсталые районы, это становится огромной проблемой. К счастью, я сам никогда не сталкивался с кастовой дискриминацией, так как принадлежу к одной из высших каст и происхожу из очень обеспеченной семьи», — написал автор.

Он добавил, что у него есть принадлежащие к низшим кастам друзья, которые регулярно становятся объектами насмешек. Более того, их родственники в сельской местности нередко подвергаются насилию.

«При заключении брака кастовая принадлежность по-прежнему имеет большое значение. Дружеские компании в колледжах и школах также часто формируются на основе кастовой принадлежности», — констатировал автор.

Мужчина признался, что гордится своим происхождением, но стыдится собственных предков, которые были ярыми кастовыми фанатиками. Впрочем, и сам он, по его словам, допускал крайне бестактные замечания в адрес своих друзей из низших каст.

