04:01, 26 декабря 2025Интернет и СМИ

Индиец раскрыл правду об отношении к людям низших каст

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользователь Reddit с ником LordIcebath рассказал правду о том, как в современной Индии относятся к представителям низших каст. Мужчина отметил, что ситуация по стране неоднородная.

«В больших городах и благополучных районах людям, как правило, безразлично происхождение. Но когда вы переезжаете в более отсталые районы, это становится огромной проблемой. К счастью, я сам никогда не сталкивался с кастовой дискриминацией, так как принадлежу к одной из высших каст и происхожу из очень обеспеченной семьи», — написал автор.

Он добавил, что у него есть принадлежащие к низшим кастам друзья, которые регулярно становятся объектами насмешек. Более того, их родственники в сельской местности нередко подвергаются насилию.

«При заключении брака кастовая принадлежность по-прежнему имеет большое значение. Дружеские компании в колледжах и школах также часто формируются на основе кастовой принадлежности», — констатировал автор.

Мужчина признался, что гордится своим происхождением, но стыдится собственных предков, которые были ярыми кастовыми фанатиками. Впрочем, и сам он, по его словам, допускал крайне бестактные замечания в адрес своих друзей из низших каст.

Ранее другой пользователь Reddit, живущий в Индии, рассказал о своем отношении к некоторым западным стереотипам о его родине. В частности, он затронул тему приготовления уличной еды в антисанитарных условиях.

