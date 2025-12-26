Реклама

Экономика
15:48, 26 декабря 2025Экономика

Крупная сеть винных магазинов открыла упаковочные станции для подарков

SimpleWine запустила праздничную коллаборацию с новогодним оформлением подарков
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: пресс-служба Simple Group

Сеть винотек SimpleWine и иллюстраторское бюро O PAPER PAPER запустили новогоднюю коллаборацию праздничных упаковок для подарков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

В рамках коллаборации в четырех винных магазинах установят упаковочные станции для покупок — каждая из них будет оформлена в эксклюзивном новогоднем дизайне.

Специально для SimpleWine дизайнеры создали наборы с подарочными пакетами, упаковочной бумагой и тишью. Все это призвано создать у клиентов винотеки новогоднее настроение.

Иллюстраторское бюро представило два варианта праздничной упаковки — первый был создан в лаконичном и элегантном стиле, а второй — в ярком и смелом.

В данный момент посетить упаковочные станции можно в четырех винотеках SimpleWine в Москве и Санкт-Петербурге. В винных магазинах «Ленинградка», «Большая Полянка 30», Neva Towers в Москве и «ЖК Новая История» в Санкт-Петербурге.

Ранее россиянам рассказали о полезных для здоровья подарках на Новый год. Их перечислила терапевт Ольга Сухарева.

