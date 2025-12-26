Реклама

10:02, 26 декабря 2025Путешествия

Летевший в Пекин самолет экстренно сел в Алматы из-за не выжившего пассажира

Самолет Lufthansa экстренно сел в Алматы из-за потерявшего сознание мужчины
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена, Германия, в Пекин, Китай, экстренно сел в Алматы из-за не выжившего во время полета пассажира. Об этом сообщает Tengri Travel со ссылкой на пресс-службу Авиационной администрации Казахстана.

Уточняется, что рейс выполнялся утром 26 декабря. 30-летний мужчина пожаловался на самочувствие, а затем потерял сознание. Пилоты приняли решение незамедлительно приземлиться. В Алматы самолет встретила группа медиков, однако помочь пассажиру не удалось. Врачи заключили, что его не стало еще в полете.

Предполагается, что у иностранца были проблемы с сердцем. В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

Самолет Lufthansa дозаправился в аэропорту Алматы и полетел дальше в Пекин.

Ранее самолет авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета после того, как пассажиры на борту почувствовали себя плохо. Инцидент произошел на рейсе из штата Гавайи в Сан-Диего, США.

