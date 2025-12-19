Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за тошноты у пассажиров

Самолет Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за недомогания пассажиров

Самолет авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета после того, как пассажиры на борту почувствовали себя плохо. Об этом сообщает портал FOX 5 San Diego & KUSI News.

По данным источника, инцидент произошел на рейсе из штата Гавайи в Сан-Диего, США. Примерно через полтора часа полета пассажиры пожаловались на недомогание и тошноту.

Из соображений предосторожности пилоты направили лайнер обратно в международный аэропорт Сан-Диего. На земле воздушное судно встретили сотрудники скорой помощи. Они осмотрели пассажиров, но госпитализировать никого не пришлось.

Самолет был снят с эксплуатации и находится на проверке. Представители американской воздушной гавани заявили, что произошедшее не повлияло на ее работу.

В октябре иностранный самолет, летевший из Белоруссии в Турцию, незапланированно сел в России. Во время полета экипаж доложил о больных пассажирах на борту.

