Маск заявил о переставшей быть бельгийской столице Бельгии

Маск заявил, что Брюссель перестал быть бельгийским из-за детской статистики

Брюссель перестал быть бельгийским. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

Предприниматель отреагировал на публикацию Марио Науфала, который показал детскую статистику столицы Бельгии. Так, около трех четвертей детей в Брюсселе неевропейского происхождения.

«Столица Бельгии больше не бельгийская», — прокомментировал публикацию Маск.

Ранее Маска признали первым в истории человеком с состоянием более 700 миллиардов долларов. Новый рекорд связан с отменой решения об аннулировании присуждения Маском опционов на акции Tesla, стоимость которых составляет 139 миллиардов долларов. По данным Forbes, после обжалования постановления бизнесмену принадлежит 749 миллиардов долларов.