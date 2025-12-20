Маск установил новый рекорд по размеру состояния

Реклама

21:44, 20 декабря 2025

Forbes: Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $700 млрд
Марина Совина
Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 700 миллиардов долларов. Об этом пишет Forbes.

Новый рекорд связан с отменой штатом Делавэр решения нижестоящего суда, аннулировавшего присуждение бизнесмену опционов на акции Tesla. Их стоимость теперь составляет 139 миллиардов долларов. По данным Forbes, предпринимателю благодаря обжалованию теперь принадлежит 749 миллиардов долларов.

Ранее Маск стал первым в мире человеком с состоянием 600 миллиардов долларов. Это произошло в текущем месяце.

До этого Маск выразил сожаление о решении пойти в политику, заявив, что, хотя он гордится достигнутым во главе DOGE (ведомства по повышению эффективности работы правительства США), было бы лучше, если бы он избегал скандалов, связанных с этой группой, и вместо этого сфокусировался на своих компаниях.

